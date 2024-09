Commisso incontra Funaro: già domani un summit sullo stadio

La presenza di Commisso a Firenze, oltre che di supporto alla squadra e alla dirigenza viola, servirà anche per analizzare alcune tematiche rimaste di attualità intorno al club. Una è quella (annosa) legata allo stadio Franchi, su cui il patron vuole vedere chiaro. Sono tante le incognite sulla casa della squadra di Palladino: i 55 milioni mancanti per completare il progetto e l'opzione Padovani in ristrutturazione come impianto provvisorio.