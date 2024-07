Lucchesi pedina per arrivare a Tessmann? La Fiorentina ci lavora e non molla la pista McKennie

La Fiorentina continua a sondare vari nomi per il centrocampo. Dopo Colpani, Palladino vuol giocatori in grado di comporre la mediana del suo 4-2-3-1. E il primo di questo sembra essere Tanner Tessmann del Venezia. (LA TRATTIVA)

Impegnato con gli USA nelle Olimpiadi, secondo la Nazione è il primo nome per il centrocampo viola. Il suo costo si aggira intorno ai 6-7 milioni di euro e la Fiorentina sta trattando con il Venezia per limare ogni tipo di dettaglio. Allo stesso tempo di parla anche di Lucchesi che quindi potrebbe essere decisivo per il buon esito della trattativa. ---> LEGGI TUTTE LE OPERAZIONI DI CALCIOMERCATO CONCLUSE DALLA FIORENTINA