La moViola: da Roma distruggono Sozza, strano? Intanto Mancini rischia grosso

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6,5: L'arbitro Sozza non ha dubbi sul contatto in area Celik-Bove da cui origina il calcio di rigore per i viola nel primo tempo. Il centrocampista della Fiorentina anticipa Celik e tocca per primo il pallone, poi l'esterno giallorosso gli pesta il piede e lo tocca in corsa vistosamente sulla coscia: il rigore c'è. Gli ospiti protestano per un presunto fallo di Gosens sullo stesso Celik nell'azione che porta al 3-1, ma si tratta di un contatto troppo leggero per determinare una punizione (dopo un rapido check il gioca, riprende). Giusto il rosso per doppia ammonizione per Hermoso: lo spagnolo della Roma trattiene per un braccio Dodo prima dell'ingresso in area dell'esterno viola e il secondo giallo è inevitabile. Corrette anche le altre ammonizioni decise dal direttore di gara per Mancini, Pisilli, Koné, Ranieri e Kean.