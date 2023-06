La lista dei sogni di Italiano: da Vicario a Zaniolo. Ecco i nomi

La Repubblica si sofferma sui nomi chiesti da Italiano per questa sessione di mercato. Il candidato cerchiato in rosso è Guglielmo Vicario dell’Empoli: il prezzo del cartellino è alto, gli azzurri chiedono sui 15-20 milioni per offerte dall’Italia e ancora trattative vere e proprie con la Fiorentina non ce ne sono state. I viola si sono limitati a intraprendere i primi contatti con l’agente per esplorare la fattibilità dell’operazione. In caso di partenza l’Empoli potrebbe andare su Caprile del Bari o rilanciare Cragno reduce da una stagione non proprio positiva con il Monza. A centrocampo, partito Sofyan Italiano gradirebbe un mediano strutturato fisicamente, non un brevilineo come Maxime Lopezdel Sassuolo. Hjulmanddel Lecce è un profilo giusto, anche se Corvino chiede 20 milioni di euro, abbassabili con il riscatto di Maleh da parte dei salentini a 5,5 milioni. Sull’esterno di attacco il tecnico si aspetta un’altra grande operazione in entrata: su Zaniolo la Fiorentina ha fatto e farà un tentativo, ma la concorrenza è alta con la Juventus in pole. Le alternative non mancano, come Orsolini, ma verrà cercato un top nome, capace di garantire potenzialmente pronti via dieci gol. In attacco Cabral potrebbe essere il sacrificato di fronte a una buona offerta ed ha più mercato di Jovic la cui cessione sarebbe complicata anche da un punto di vista economico e contrattuale. Non è escluso nulla, neppure una doppia partenza, ma in caso di addio di Cabral piace Nzola, pupillo di Italiano anche per come interpreta il ruolo giocando per la squadra, e Diadella Salernitana. (IL TABELLONE DEL MERCATO)