La Gazzetta dello Sport: “Napoli, adesso devi tifare la Fiorentina in Conference”

Il Napoli dovrà tifare Fiorentina per ottenere un posto in Europa il prossimo anno. Infatti se alla squadra di Italiano il pareggio ottenuto ieri sera può andare bene, lo stesso discorso non vale per il Napoli. La Fiorentina al momento rimane ottava e quindi nuovamente in Conference, con la finale di Atene all'orizzonte e il recupero con l'Atalanta per giocarsi tutte le carte in campionato. Il Napoli per giocare in Europa la prossima stagione invece dovrà sperare che la Fiorentina vinca la Conference League ma non superi la Lazio in campionato. Italiano è stato bravo ieri sera nel correggersi a partita in corso e passare al 4-3-3 più contenitivo del 4-2-3-1 iniziale. Adesso il grande dubbio per Atene sarà Belotti o Nzola? Sicuramente l'angolano non poteva scegliere momento migliore per svegliarsi e provare a riscattare una stagione non positiva. Lo riporta La Gazzetta dello Sport