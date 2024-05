Stadio: “Fiorentina e Napoli, qua la mano”

"Qua la mano. Finisce così, 2-2, un pareggio con i gioielli su punizione di Biraghi e Kvara che non stravolge la classifica e che anzi certifica le storie scritte finora ai poli opposti d’Europa: la Fiorentina (54) è più vicina alla qualificazione in Conference - sognando Atene e l’Europa League - e il Napoli (52) è più lontano. Alla Viola mancano 2 passi per la certezza dell'ottavo posto, mentre la squadra di Calzona può soltanto pregare San Gennaro e sperare che quella di Italiano perda le prossime due (a Cagliari e a Bergamo con l'Atalanta, nel recupero del 17 marzo). Già, il signor Vincenzo: ieri, per lui, è stata l'ultima al Franchi, un congedo tra gli applausi strameritati dopo tre stagioni e tre finali, una di Coppa Italia (2023) e due di Conference: 2023 e quella del 29 maggio con l'Olympiacos ad Atene. A fine stagione andrà via, è deciso, e tra l'altro è anche nella lista degli allenatori seguiti da Adl: ha lasciato il segno a Firenze".