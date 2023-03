La Fiorentina trasloca, ma dove? Le risposte di Nardella a Commisso

Il trasloco: sì ma dove?

Tra le ricadute negative, il club ha stimato un danno economico da circa venticinque milioni nel biennio. A cui aggiungere quello tecnico per la squadra e i problemi per i tifosi, costretti ad andare in trasferta per due anni. Tra le possibili destinazioni fuori da Firenze, Empoli rimane la preferita per ovvi motivi logistici. Da escludere tutte quelle in città, se non con l’intervento diretto da parte del Comune, perché la Fiorentina non metterà un euro per la costruzione di uno stadio "provvisorio". Di canoni e convenzioni si riparlerà dal 2026 in avanti.