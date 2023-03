Commisso ricambia Nardella: a New York il tavolo sul dopo Franchi

Una visita alla Columbia University e nei luoghi dove Rocco Commisso si è formato ed è cresciuto. Così l'edizione fiorentina di Repubblica sintetizza la visita del sindaco di Firenze, Dario Nardella, che ha incontrato il presidente della Fiorentina a New York. Insieme hanno avuto modo anche di parlare del tema più caldo del momento: quello del restyling del Franchi . Lavori che vedranno traslocare la squadra viola tra il 2024 e il 2026. L’incontro è stato amichevole - scrive il quotidiano citando fonti del comune - c'è la piena disponibilità a collaborare da parte del sindaco Nardella.

Le opzioni sul tavolo

Tra queste non dovrebbe quella alla Scuola Marescialli di Castello a causa dei troppi interventi che si dovrebbero apportare e del poco tempo a disposizione. La soluzione Empoli pare la più praticabile, ma ogni approfondimento con Nardella e i tecnici del Comune, è rimandato a un incontro che si svolgerà quando Commisso tornerà a Firenze, a fine aprile. Quello sarà il momento in cui Palazzo Vecchio e la Fiorentina si siederanno a un tavolo per trovare la quadra definitiva, nel frattempo proseguono le esplorazioni di altre sedi candidate a ospitare la Fiorentina anche fuori regione.