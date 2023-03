Sindaco, Pd, imprese: i no di Empoli sullo stadio alla Fiorentina

Il sindaco Barnini però non sente storie, almeno per ora. 'A me non ha chiesto nulla nessuno. E la questione è molto seria. Intanto ho uno stadio da 16 mila posti e la Fiorentina di media fa più del doppio degli spettatori, cosa che renderebbe l’ordine pubblico molto difficile da gestire. Poi c’è un tema urbanistico e di viabilità: lo stadio di Empoli è in un quartiere residenziale sovraccarico e per arrivarci si passa in città. Dire a quel quartiere che si becca due campionati di serie A è difficilissimo. Servirebbero enormi compensazioni e un sacco di mitigazioni. Firenze ha fatto una scelta legittima ma non si può pensare che le conseguenze spettino a noi, non si può passare una patata bollente così a cuor leggero. Servono tavoli istituzionali seri' dice la sindaca. Preoccupata anche perché tra un anno si vota pure a Empoli. E con “l’invasione” della Fiorentina per il Pd sarebbe dura. Allineato sul niet tutto il politburo del Pd empolese: il senatore Parrini, il segretarioMazzantini, Sostegni in Regione".