FOTO – Nardella-Commisso, contatto: Rocco cicerone a casa sua

Era logico attendersi un contatto tra il sindaco di Firenze, Dario Nardella, e il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, entrambi a New York in questi giorni: dopo una partita dei Nets vista assieme a Joseph, il primo cittadino toscano è stato accompagnato da Rocco in un tour del campus della Columbia University, frequentata proprio dal patron viola che la sostiene ogni anno con le sue risorse. Sicuramente i due avranno parlato in maniera informale anche della reazione di Firenze all'annuncio del trasloco per il restyling del Franchi.