La Fiorentina spera, Torreira raggiungibile anche senza esborso pesante

Una delle priorità per il mercato di gennaio della Fiorentina è sicuramente il regista. Come scrive La Nazione, il centrocampista che potrebbe fare più comodo a Prandelli è Lucas Torreira (SCHEDA). I contatti con Arsenal, proprietario del cartellino del giocatore, e Atletico Madrid dove è stato girato in prestito sono avviati e la Fiorentina è convinta che la triangolazione sia possibile anche senza esborsi economici troppo pesanti. Da lunedì se ne riparlerà, così come nei prossimi giorni può essere definita la cessione di Alfred Duncan (cercato da mezza Serie A): il pressing del Verona continua, e gli scaligeri hanno timidamente bussato alla porta anche per Christian Kouamé.