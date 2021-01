Tutti vogliono Duncan. Verona in pole, ma occhio ad altri tre club di Serie A

Dopo Christian Kouame, un altro giocatore della Fiorentina è protagonista di numerose richieste sul mercato. Trattasi di Alfred Duncan. Sul centrocampista ghanese, ci sono numerose richieste da parte della Serie A. In pole troviamo il Verona, che sta portando avanti contatti continui con la dirigenza viola. Oltre a Duncan, infatti il club scaligero vorrebbe portare alla corte di Ivan Juric, proprio l’attaccante viola Cristian Kouame. I gialloblù speravano di concludere già nella giornata di oggi per il centrocampista, anche visto il recente infortunio subito da Veloso, ma per farlo avrebbe dovuto battere la nutrita concorrenza, formata da Bologna, Torino e Cagliari. (GianlucadiMarzio.com)

