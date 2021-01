Non solo Papu Gomez, contatti per Lammers. La formula…

Non solo Papu Gomez, la cui situazione è stata descritta in maniera approfondita nella giornata di ieri dal nostro sito, la Fiorentina vuole fare shopping a Bergamo. Come si legge sull’edizione odierna de La Nazione, i viola hanno messo gli occhi su Sam Lammers (SCHEDA), attaccante finito ai margini dei nerazzurri dopo un inizio di stagione molto positivo. Rispetto al Papu, la concorrenza per la punta è più abbordabile (si parla di Bologna e Verona), ma il giocatore al momento non è sicuro di lasciare Bergamo a titolo definitivo. E viste le richieste sempre esose dell’Atalanta, potrebbe aprirsi la strada al prestito che potrebbe accontentare tutti: la Fiorentina, che non sarebbe costretta nell’immediato ad un esborso economico, il giocatore che può rivitalizzarsi dopo mesi di panchina, l’Atalanta che non lo terrebbe in stallo per la seconda parte del campionato.