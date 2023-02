La Fiorentina si ritrova: gol e solidità, Italiano imbocca la via giusta

Cinismo, solidità e gol: la Fiorentina sembra aver ritrovato nella fredda sera di Verona tutto quello che molte volte era fin qui mancato soprattutto in campionato. Come scrive il Corriere Dello Sport oggi in edicola, in una sola sera la truppa di Italiano ha ritrovato quella brillantezza che in Serie A non c'era da un po': l'attacco ritrova continuità (mai a segno con tre reti di scarto), la difesa torna granitica (un clean sheet non avveniva da novembre) e in un colpo solo i viola spazzano via lo spettro della zona rossa, ora distante 11 punti. Contemporaneamente, visti anche gli altri risultati, quella europea si avvicina a -7 e senza doversi guardare le spalle è lecito provarci.