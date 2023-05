La Fiorentina si gioca tutto in dieci giorni: le due certezze viola

Il Corriere Fiorentino si sofferma sui giorni caldi in casa Fiorentina. In questi dieci giorni, la Viola si gioca tutto. Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro l'Inter, la possibilità di alzare un trofeo potrebbe cancellare l'amarezza del risultato e la crescita del club sarebbe evidente. Ecco infatti che Italiano e i suoi ragazzi hanno due certezze chiare. La prima: la priorità, e non potrebbe essere altrimenti, è la finale di Conference. Perché vale una coppa e perché, vincere, vorrebbe dire (anche) salire un altro gradino nel percorso di crescita del club. «Quella partita — ha detto non a caso ieri Joe Barone— determinerà anche il nostro futuro a partire dalla prossima stagione». Alzare al cielo di Praga quel trofeo infatti, porterebbe con sé anche la qualificazione alla prossima Europa League e, per un club che sta cercando di compiere il salto di qualità, sarebbe un passaggio a dir poco importante. La seconda: per centrare l’ottavo posto in campionato, i viola, non potranno contare soltanto su loro stessi.