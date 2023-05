Barone: “Giovedì tutti gli agenti italiani al Viola Park, parleremo del decalogo”

Agenti e mercato - "È importante proteggere il mercato e i giocatori italiani, cresciuti da noi, così come è importante tutelare chi paga le tasse come noi, seguendo le regole su buste paga e ammortamenti e premiando chi investe sui giovani. Giovedì pomeriggio al Viola Park ospiteremo tutti gli agenti italiani per parlare del nostro decalogo sui procuratori".