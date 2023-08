La Fiorentina incontra l’agente di Nico Gonzalez e fissa il prezzo

Dall'Inghilterra continuano a bussare alla porta di Nico Gonzalez e intanto la Fiorentina fissa il prezzo: l'argentino non partirà se non per un'offerta che super i 35 milioni di euro.

Nico Gonzalez sarà ancora il punto fermo di questa Fiorentina? Come riporta la Nazione, nella giornata di ferragosto l'agente dell'argentino ha visitato il Viola Park. Da capire il tipo di incontro, se cordiale o se utile per parlare del futuro dell'attaccante. Dall'Inghilterra continuano a bussare alla porta di Nico Gonzaleze intanto la Fiorentina fissa il prezzo: l'argentino non partirà se non per un'offerta che super i 35 milioni di euro.