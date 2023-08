Secondo quanto afferma Calciomercato.com, sarebbe in arrivo dall'Inghilterra una nuova proposta per Nico Gonzalez, già oggetto di avances dalla Premier League non solo nella sessione invernale 2023 (Leicester), ma anche prima di approdare alla Fiorentina (Brighton). Tra pochi giorni la questione potrebbe ripresentarsi, anche se la società viola è pronta e ha già in mente cosa rispondere a seconda dell'entità della proposta.