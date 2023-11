La Fiesole coerente fino all’ultimo: vuoto in curva e un silenzio “rumoroso”

La Curva Fiesole ha da subito chiesto il rinvio della partita, per loro Fiorentina-Juventus non doveva essere giocata. Dopo che la pioggia aveva sommerso gran parte della Toscana provocando vittime e devastazione era giusto e rispettoso rinviarla. E a chi ha pensato che potessero cambiare idea hanno mostrato quel buco in mezzo alla Fiesole così vuoto ma così rumoroso. Doveva esserci una bella coreografia, invece molti erano a spalare il fango nelle zone alluvionate. L'ufficialità che Fiorentina-Juventus si sarebbe disputata regolarmente è arrivata nel primo pomeriggio di ieri dopo che in mattinata il presidente della Regione Toscana Giani aveva sposato l'appello della Curva Fiesole. Il prefetto di Firenze Francesca Ferrandino ha confermato che non sono state sottratti uomini e mezzi da quelli impegnati nelle attività' di soccorso alla popolazione colpita dal maltempo. Lo riporta Tuttosport