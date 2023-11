Tuttosport: “Franchi senza Fiesole. Che vantaggio per la Juventus”

Se il match è rimasto in dubbio sino al primo pomeriggio per motivi di ordine pubblico e opportunità, la partita si snoda secondo il canovaccio classico atteso.

In un Franchi stranito dagli effetti dell’alluvione, con la voglia di gioire frenata all’origine per il rispetto di chi ha perso cari o case – e il vuoto nel cuore della Fiesole per gli ultras che hanno disertato a protestare contro lo svolgimento della partita ne è la rappresentazione plastica – la Juventus gode di un piccolo vantaggio che comunque solo una prestazione di sostanza permette ai bianconeri di capitalizzare al massimo. Se il match è rimasto in dubbio sino al primo pomeriggio per motivi di ordine pubblico e opportunità, la partita si snoda secondo il canovaccio classico atteso. Lo riporta Tuttosport.