La festa in stazione, il sold out a Torino: entusiasmo viola alle stelle

Sul Corriere Fiorentino trova ampio spazio l'entusiasmo che si respira in città dopo l'ultima, strepitosa vittoria viola a Napoli. L'ultima volta che i tifosi si erano dati appuntamento alla stazione di Campo di Marte per salutare l'arrivo della squadra dopo una trasferta fu l'antivigilia di Natale 2020, dopo la vittoria per 0-3 in casa della Juventus. Impresa isolata, a differenza della vittoria del Maradona. Tutto un altro significato e, come se non bastasse, il triplo dei tifosi presenti. E' la conferma di una ritrovata passione figlia dell'annata più che positiva della Fiorentina. Sono lontani i tempi delle polemiche e della disaffezione e se negli ultimi tempi non erano mancate alcune frecciate tra il tifo organizzato e la società per un nuovo logo che non a tutti è piaciuto, i risultati della squadra di Italiano stanno ricreando un ambiente mai così entusiasta dall’arrivo di Commisso.

Adesso il finale di stagione sta diventando tremendamente accattivante per una tifoseria che da anni attende soddisfazioni. Il bagno di folla è diventato così l’occasione per annunciare l’allenamento a porte aperte in programma domani alle 18.30, occasione nella quale attendersi il pienone in linea con la febbre viola che sta salendo in città. Mentre per la sfida di sabato con i veneti al Franchi la prevendita procede spedita, anche grazie ai prezzi ridotti e all’opportunità del biglietto gratis in curva per gli Under 14 (ieri è cominciata la vendita libera). Ovvio però che sia soprattutto la sfida di Coppa Italia contro la Juventus del 20 aprile ad aver richiamato le maggiori attenzioni, tanto che i 2 mila tagliandi del settore ospiti dell’Allianz Stadium sono andati polverizzati in poche ore.