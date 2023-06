La famiglia Nervi cerca la sospensione del progetto Franchi: il punto

La Nazione si sofferma sul Franchi e sul ricorso messo in atto dalla società a cui fa capo il nipote di Nervi.Entro martedì prossimo infatti i soggetti che partecipano alla gara dovranno presentare le offerte per l’appalto integrato bandito dal Comune. Lo ’spacchettamento’ dei lavori per lotti inoltre potrebbe consentire alla società viola di continuare a utilizzare il Franchi. Ma queste al momento sono solo ipotesi. Ipotesi con le quali fare i conti insieme al ricorso al Tar del progetto firmato Arup per il Franchi. A presentarlo i legali della Pln Project, la fondazione degli eredi di Nervi, contro ministero della Cultura, Comune e Soprintendenza. L’obiettivo: ottenere intanto una sospensiva del tribunale amministrativo sul progetto del Comune. Un obiettivo non facile visto le motivazioni di ferro che dovranno esserci per congelare un progetto in seno al Pnrr. La partita resta tutta aperta.