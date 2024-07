La cura Palladino porta i suoi frutti: il grande inizio di Sottil non è un caso

La cura Palladino darà la risposta definitiva su chi è realmente Sottil e cosa potrà dare alla Fiorentina in una stagione considerata quasi da dentro o fuori. Il nuovo tecnico viola ha deciso di investire una quantità elevata di energie sul lavoro con l'esterno e queste prime settimane di ritiro sembrano ripagare lo sforzo. Sottil si è presentato in condizioni fisiche perfette al Viola Park e nelle prime due amichevoli ha segnato sia con la Primavera che con la Reggiana. Adesso per il giovane figlio d'arte è il momento di sbocciare definitivamente e Palladino farà di tutto per far si che questo accada. Non sono mancati anche dei rimproveri da parte del nuovo tecnico che rispetto ad Italiano, preferisce farlo partire dal centro sinistra tagliando verso il centro. Domani inizierà la tournée in Inghilterra che porterà la Fiorentina a giocare tre amichevoli contro Bolton, Preston ed Hull City. Tutte buone occasioni collettive per apprendere i nuovi concetti di gioco, il 3- 4- 3 fluido, le marcature a uomo, le variazioni in mezzo con meno palleggio a metà campo e più verticalità e tutto il Palladino pensiero. Buone occasioni anche per i singoli. Sottil e compagni lo sanno. Lo riporta La Repubblica