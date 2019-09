La coppia d’oro non basta: Fiorentina ultima e la vittoria è un lontano ricordo

Una serata dai due volti quella che ha vissuto la Fiorentina a Parma. Da qui riparte Repubblica nell’analisi del 2-2 contro l’Atalanta, con i viola che passano due volte con Chiesa (che poi si vede cancellare la paternità del gol) e Ribery prima di essere raggiunti in un convulso finale. Il quotidiano oggi ricorda alcuni dati poco confortanti per i viola, che giacciono da soli in fondo alla classifica con 2 punti e che non centrano una vittoria in Serie A da 18 partite, un’eternità. Otto pari e dieci sconfitte da quel successo di Ferrara, decisamente troppo poco per una squadra che ha bisogno di ossigeno per riprendersi. E adesso, si legge, si rigioca subito: dopodomani al Franchi arriverà la Samp e dovrà essere l’occasione migliore per ripartire, altrimenti la situazione comincerà a farsi preoccupante.

E MONTELLA PROVA A GUARDARE AVANTI