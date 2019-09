Chiesa, oltre al danno… la beffa. La Lega assegna l’autorete a Palomino

Piove sul bagnato in casa Fiorentina: al pareggio finale per 2-2 sul campo dell’Atalanta si aggiunge una piccola beffa per Federico Chiesa, che era tornato a segnare in Serie A. La Lega di Serie A, infatti, dopo avere inizialmente assegnato la rete del momentaneo 0-1 al 25 viola, ha trasformato la marcatura in un’autorete di Palomino, che ha deviato in maniera energica la conclusione mettendo fuori causa il proprio portiere. A una serata dal retrogusto amaro, così, si aggiunge anche questa particolare circostanza a togliere la consolazione.