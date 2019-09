Montella: “Arrabbiati, ma intrapreso il percorso giusto. Peccato aver preso gol a 10 secondi dalla fine”

Il tecnico viola Vincenzo Montella ha parlato dopo il pareggio beffa di Fiorentina-Atalanta ai microfoni di Sky Sport: “Bisogna analizzare il calendario, abbiamo giocato alla pari contro le prime tre squadre dello scorso campionato. Oggi usciamo dal campo arrabbiati, perché se riusciamo a tenere testa a una squadra come l’Atalanta vuol dire che stiamo facendo le cose giuste e stiamo avendo il percorso giusto. Alla fine non riuscivamo più a pressare, abbiamo sofferto e il pareggio ci sta contro un avversario forte che ha automatismi e sa quando prendersi dei rischi. Dispiace perché mancavano 10 secondi ma le cose positive sono state tante anche oggi. Un po’ di malizia in più sul 2-2? Non l’ho ancora visto, era l’ultima azione e non so chi doveva uscire su di lui. Non poteva calciare altrimenti, ha fatto un grandissimo gol”.

Sulla mancanza di un attaccante dal 1′: “Pian piano avremo anche l’opzione per giocare con una punta vera, oggi abbiamo finito la partita con due attaccanti veri. Non ho voglia oggi di parlare di mercato”