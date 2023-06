La Conference League fa sorridere le casse della Fiorentina: il tesoretto viola

La cifra esatta per il momento non è stata ancora resa nota (solo il prossimo bilancio - che verrà redatto il prossimo novembre - potrà stimare l’effettivo guadagno della società dalla prima avventura europea

Non saranno certo gli introiti della Champions che nell’ultima stagione hanno fatto ricche le italiane (anche e soprattutto a livello di botteghino, visti i record stabiliti a San Siro dal Milan e dall'Inter) eppure l’avventura in Conference League che ha visto protagonista la Fiorentina tra agosto 2022 e la finale della scorsa settimana persa tra mille rammarichi a Praga permetterà ugualmente ai viola di incamerare un bottino di tutto rispetto. La cifra esatta per il momento non è stata ancora resa nota (solo il prossimo bilancio - che verrà redatto il prossimo novembre - potrà stimare l’effettivo guadagno della società dalla prima avventura europea della gestione Commisso) eppure, a conti fatti, il lungo percorso portato avanti da Biraghi e compagni tra la prima sfida nei playoff contro il Twente e l’ultimo atto con il West Ham dovrebbe aver consentito al club di Commisso di accumulare - euro più euro meno - circa 18 milioni. Lo sottolinea il Corriere dello Sport. (VEDI IL CONTO COMPLETO)