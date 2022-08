“La carica dei 50 mila”: torna l’effetto viola al Franchi

"La carica dei 50 mila" - si legge sul Corriere Fiorentino - è pronta ad accompagnare la Fiorentina per un avvio di stagione mai così determinante. Domani il Franchi tornerà ad accogliere i viola: saranno circa 27.000 contro la Cremonese. E altrettanti, più o meno, ne arriveranno giovedì sera col Twente. Cinquantamila persone, per dare la spinta alla squadra e iniziare la stagione col piede giusto. Un’onda viola che non conosce freni. Nonostante tutto avvenga nel pieno delle due settimane da sempre dedicate alle ferie, nonostante una città (semi) svuotata, nonostante il caldo.