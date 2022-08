Fiorentina-Twente, ecco la data: fissati i prezzi dei biglietti

Usciti orari prezzi ufficiali della sfida per l'accesso in Conference League della Fiorentina contro il Twente. I viola sono attesi nella sfida d'andata a Franchi giovedì 18/08/2022 alle ore 21:00[LEGGI IL PROGRAMMA COMPLETO]. La vendita libera dei biglietti partirà dal 12/08 alle ore 15:00 fino al giorno della sfida. La tariffa INTERO PRELAZIONE è disponibile per tutti gli abbonati alla stagione 2022/23 fino al 17/08, mentre quella dell'INTERO MATCHDAY solo nel giorno della gara.