Su La Nazione si fa il punto sugli infortunati e gli acciaccati in casa Fiorentina. Secondo quanto riporta il quotidiano, la sensazione è che tra oggi e domani possano arrivare buone notizie per mister Prandelli. Da Castrovilli a Kouame passando per Amrabat e Kokorin, tutti hanno continuato a lavorare in modo differenziato, con l’obiettivo di rientrare tra i convocati entro domani pomeriggio. La presenza sabato a Benevento del n°10 viola resta quella più incerta: uscito nel corso della sfida con la Roma, Castrovilli ha fatto evidenti progressi rispetto alla scorsa settimana ma al momento l’ipotesi più rosea è che il giocatore possa essere pronto sabato solo per partire dalla panchina.

Chi invece già oggi dovrebbe tornare in gruppo è Amrabat: il marocchino, uscito anzitempo domenica, ha avvertito una fitta alla schiena in seguito ad uno scontro di gioco e anche ieri per precauzione ha continuato a svolgere una seduta individuale ma tutto lascia pensare che possa recuperare in tempo per la gara di Benevento. Amrabat andrà monitorato anche da un punto di vista mentale. Infine Kouame e Kokorin: l’ivoriano proverà il reinserimento con i compagni già oggi (potrebbe trattarsi per lui dell’ennesimo provino degli ultimi giorni) ma, come per Castrovilli, lo staff medico non ha intenzione di affrettare i tempi per evitare il rischio di ricadute molto più dannose. Situazione speculare per il russo, che posticiperà il suo rientro verosimilmente nella sfida contro il Milan.