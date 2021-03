Bonaventura è pronto al rientro. Col Benevento chance dal 1′

Jack Bonaventura è finalmente uscito dall’infermeria. Come testimoniato anche dalle sue parole, il centrocampista viola sarà pienamente arruolabile per il match salvezza col Benevento. E non è tutto, come riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, Jack partirà con forte probabilità dal primo minuto. L’ex Milan si candida per trascinare la squadra per la volata salvezza cercando di esorcizzare la paura e infondendo coraggio ai viola. Bonaventura, scrive il quotidiano, è infatti l’unico giocatore di Prandelli a non aver mai tradito le attese ed il tecnico spera che possa essere la sua carta vincente. Jack, dal canto suo, si prepara a fare lo sgambetto al suo ex allenatore Inzaghi. I due si sono incontrati al Milan nella stagione 14/15 quando Bonaventura fu una delle poche note liete di un Diavolo mediocre. Non a caso, il tecnico piacentino lo stima ancora molto ed ha provato a portarlo alla sua corte la scorsa estate.