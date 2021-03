“Sto meglio, sto facendo lavoro differenziato: spero di esserci col Benevento”. Lo ha detto Gaetano Castrovilli al termine dell’allenamento odierno ai profili social viola. Il centrocampista è in dubbio per la partita di sabato ma proverà in tutti i modi ad essere della partita.

FIORENTINA, I NUMERI IN CASA SONO PREOCCUPANTI