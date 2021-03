Fiorentina, la salvezza è… fuori: il rendimento in trasferta è da brividi

Il Corriere Dello Sport Stadio questa mattina in edicola si concentra su un dettaglio significativo che riguarda la Fiorentina: le prestazioni in trasferta. Dovrà passare necessariamente da un miglioramento in trasferta la salvezza dei viola, che lontano dal Franchi hanno fatto registrare numeri impietosi. E il prossimo impegno a Benevento, a parte la classifica, dovrà valere molto anche in questo senso. La squadra di Prandelli ha fin qui vinto solo una partita in trasferta (il famoso 0-3 dello Stadium), collezionando anche tre pareggi in dodici viaggi: il conto è presto fatto, solo 6 punti ottenuti dei 36 disponibili. La media è eloquente: uno 0,50 a partita che vede solo il fanalino di coda Crotone ad aver fatto peggio. Poco vale il fatto che i viola abbiano giocato una gara in meno del Parma (0,60) o due del Bologna (0,72). E il calendario metterà di fronte diversi scontri diretti, sempre fuori casa: Genoa, Bologna, Cagliari e l’ultima a Crotone. Obbligo di invertire la rotta in trasferta, dunque, perché al Franchi rischia di diventare enormemente complicato il cammino: sono attese Milan, Atalanta, Juventus, Lazio e Napoli. Una salvezza, dunque, da costruire soprattutto lontano: a partire dal Vigorito.