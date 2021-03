Callejon è un rebus ma la Fiorentina ha bisogno di lui

Nell’edizione odierna de La Repubblica Firenze viene analizzato il momento di. Lo spagnolo arrivò a Firenze l’ultimo giorno di mercato pronto a sostituire l’ormai ex Federico Chiesa con un curriculum scintillante. Nei pensieri di Iachini, lo spagnolo sarebbe stato perfetto per giocare in un tridente o in coppia con un’altra punta. Ma qualcosa è andato storto e, anche dopo l’arrivo di Prandelli sulla panchina, l’ex Napoli viene impiegato col contagocce nel vedere un calciatore con la sua qualità che non riesce ad imporsi in un reparto che fa molta fatica. Il roster offensivo della viola, infatti, può contare al momento su un solo giocatore: Dusan Vlahovic . Il serbo è apparso completamente isolato nelle ultime uscite e avere al fianco un calciatore con le caratteristiche di Callejon sarebbe particolarmente positivo per lui.