Kokorin, ultimo giorno di riabilitazione a Roma. Ecco quando potrebbe essere convocato

Non è un periodo facile per Sasha Kokorin che con oggi si avvia a concludere la riabilitazione nella clinica romana di Villa Stuart, con la quale il russo spera di mettersi alle spalle le magagne fisiche che lo hanno accompagnato fin dal suo arrivo in Italia. Questo quanto troviamo scritto nell’edizione odierna de La Nazione. E i problemi, come si legge, sono tornati fuori per colpa della troppa buona volontà del russo. Quando l’attaccante preferì sorvolare sull’infortunio pur di non uscire dal campo, durante la partita contro la Roma, arrivando a rimediare una lesione al retto femorale. Lesione leggera che con il tempo si è trasformata in qualcosa di serio. Non è un caso che la sua visita a Roma sia passata da essere un breve soggiorno a una permanenza di oltre dieci giorni. Nel quotidiano si legge però come la Fiorentina abbia insistito perché il russo facesse ritorno a Firenze. Sarà quindi lo staff medico viola, da domani, a monitorare i progressi fatti dal fantasista, che punta ad essere convocato per il match dell’11 aprile contro l’Atalanta.

