Kokorin, dove sei? Il mistero dell’acquisto più importante di gennaio

“Viola-Kokorin, mistero russo“: titola così il Corriere dello Sport. L’attaccante non è ancora tornato a Firenze da Roma dove si è fatto curare dall’infortunio rimediato qualche settimana fa. Le sue condizioni hanno richiesto che fosse prolungata la permanenza nella capitale di 72 ore.

Lunedì conoscerà Iachini. Dopo proseguirà la riabilitazione in campo. In Serie A ha giocato solo 77 minuti, spalmati su tre gare. Non sarà disponibile per la gara contro il Genoa (è fermo da 24 giorni). L’obiettivo è provare ad averlo a disposizione per il match contro l’Atalanta.

E’ stato l’acquisto più importante del mercato di gennaio, ma fin qui non è riuscito a mostrare il suo effettivo valore. Ha compiuto 30 anni lo scorso 19 marzo e ora ha voglia di bruciare i tempi, anche per riconquistare la nazionale.

Anche Tuttosport si concentra su Kokorin e ricorda che ha giocato 17 minuti contro l’Inter, 22 contro l’Udinese e 38 contro la Roma. Il tutto incastonato in una stagione che dallo scorso agosto lo ha visto in campo con la maglia dello Spartak Mosca 13 volte tra campionato e coppa (407 minuti in totale) e segnare due reti, entrambe su rigore, l’ultima il 29 novembre al Rotor Volgograd. Per ritrovare un suo gol su azione bisogna risalire al 19 giugno 2020 quando con il Sochi ne realizzò tre di destro al Rostov pieno quel giorno di giovani essendo la prima squadra in quarantena: la gara si concluse 10-1.