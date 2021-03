Graiciar: “Sarebbe bello allenarmi con Ribery e Kokorin. Vedremo”

Martin Graiciar, attaccante sotto contratto con la Fiorentina oggi al Mlada Boleslav, in Repubblica Ceca, ha parlato al sito ceco wn24.cz. Ecco alcune delle sue parole:

Fiorentina? Ho vissuto a Firenze, per ogni ragazzo è difficile inserirsi in un altro Paese. Difficile imparare la lingua, integrarti. Ma è stata un’ottima esperienza, anche se complicata. Ora dovrei tornare alla Fiorentina in estate, vedremo. Non so se andrò in ritiro o da qualche altra parte. Ora anche con il Covid non posso dire cosa succederà. Ribery, Callejon, Kokorin e gli altri? Sono grandi giocatori, sarebbe una grande motivazione e una grande esperienza allenarmi con loro. Vedremo. Del resto c’è molta concorrenza, come dappertutto.