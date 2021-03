Incontro Iachini-Kokorin? Non s’ha da fare: il russo è ancora a Roma

Per un Bartlomiej Dragowski rientrato definitivamente in gruppo ed a completa disposizione di mister Beppe Iachini, c’è un Sasha Kokorin che ancora non si vede al Centro Sportivo “Davide Astori”. Il russo, infatti, neppure questa mattina è rientrato a Firenze per allenarsi, ma anche conoscere finalmente il tecnico marchigiano. L’ex Spartak si è trattenuto ancora a Roma per sostenere gli ultimi esami ed accertamenti prima di rientrare nel capoluogo toscano. A questo punto resta da capire quando e come Kokorin potrà tornare utile alla causa viola nel rush finale di campionato.