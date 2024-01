Kean, problemi fisici e l’ascesa di Yldiz: Fiorentina la soluzione gradita

La bella e promettente stagione di Moise Kean è durata lo spazio di mezzo girone d’andata. Così Tuttosport nel raccontare delle voci di mercato attorno al classe 2000. Scavallati i 23 anni , sembrava finalmente entrato nell’epoca della maturità e della consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità. Solo che la miccia si è presto consumata senza che le sue potenzialità siano esplose compiutamente. Complice un problema fisico piuttosto oscuro, un non meglio precisato guaio alla tibia che viene gestito con il ricorso a consulti specialistici (l’ultimo una settimana fa a Barcellona), senza che però si intravveda una possibilità concreta di rientro in gruppo. In mezzo la nascita del figlio Marley . Sul campo, invece, più nulla. Mentre, peraltro, ha cominciato a brillare sempre più splendente la stella di Yildiz . Tanto che l’entourage di Kean quanto i dirigenti bianconeri hanno cominciato a prendere seriamente in considerazione l’eventualità di una cessione .

Moise sfoglia la margherita

Il giocatore spera di garantirsi maggiore continuità d’impiego in modo da mantenere chances azzurre in vista dell’Europeo, la Juve non vuole deprezzare il capitale. Scartata l’ipotesi Salernitana, restano in piedi quelle che portano a Monza e, soprattutto, a Firenze, che rappresenta la soluzione preferita da Kean. La Fiorentina - scrive il quotidiano - sarebbe disposta, peraltro, ad accollarsi un prestito oneroso, soprattutto nel caso in cui si concretizzi il passaggio di Nzola all’Empoli. Prima del prestito la Juve vuole rinnovargli in contratto che scade nel 2025, per valutare eventuali alternative di cessione definitiva, magari in Premier League. E occhio pure al Bologna.