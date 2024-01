VN – Kean, la Juventus e la Fiorentina: ecco la situazione

Moise Kean alla Fiorentina? Possibile, ma serve tempo. Ad oggi l'attaccante non ha ancora fatto sapere alla Juventus la sua volontà. Il club bianconero ha aperto al Monza, che però non stuzzica la fantasia del giocatore che in Italia preferirebbe la Fiorentina. Attenzione anche all'estero, dove potrebbero nascere delle piste importanti. In caso di prestito, la Juventus deve rinnovargli il contratto. Situazione in divenire che al momento si presenta in questo modo, vi forniremo via via tutti gli aggiornamenti.