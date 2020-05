Juve e Inter, la strategia per Chiesa è chiara anche in un mercato di crisi

Vi abbiamo parlato questa mattina delle prove di rinnovo di Federico Chiesa e la Fiorentina: per lui ingaggio top e grande feeling con Rocco Commisso. Nonostante questo – con una decisione ancora tutta da prendere da parte del ragazzo – la corte di Juventus ed Inter è tutt’altro che conclusa. Anche Paratici ha ieri ammesso la centralità del giocatore nel calcio italiano, seppur in un mercato che sarà condizionato dalla crisi economica. Secondo Repubblica, quindi, se i bianconeri o i nerazzurri vorranno fare sul serio per il talento viola dovranno arrivare ai 70 milioni di costo del cartellino inserendo non poche idee. In caso di partenze di Bernardeschi e Douglas Costa il ruolo di Chiesa tornerebbe cruciale nei piani di Sarri e oltre a un conguaglio economico consistente, gli uomini mercato torinesi potrebbero inserire Mandragora e Romero.

Da casa Inter, invece, il nome buono da inserire nella trattativa potrebbe essere quello di Radja Nainggolan, in prestito al Cagliari e già fortemente cercato dai viola nella scorsa estate, con Gagliardini o Dalbert (ora in prestito secco) inclusi nell’affare. Insomma, le strategie non mancano da Milano e Torino, ma al momento non ci sono niente più che idee.

E I VIOLA ANCORA NON INIZIERANNO AD ALLENARSI

SPADAFORA FRENA SULLA RIPRESA DEL CAMPIONATO