VN – Il centro sportivo Davide Astori rimane ancora chiuso: non ripartiranno domani gli allenamenti

Nonostante la nota del Viminale (CLICCA QUI), la Fiorentina non sembra intenzionata a cambiare piani, e non ripartiranno domani gli allenamenti individuali al centro sportivo Davide Astori. Secondo quanto raccolto da Violanews.com, infatti, la società viola vuole aspettare un protocollo più preciso e definito per riaprire ai propri atleti il centro sportivo, a maggior ragione vista la possibilità di quasi tutti i giocatori di allenarsi in casa senza problemi. L’attività nei centri sportivi si limita solo alla corsa sul prato, visto che nessun altra attività sarà concessa, cosa che possono svolgere anche a casa i giocatori. La Fiorentina inoltre resta in attesa di avere maggiori notizie dal consiglio federale che si terrà mercoledì.