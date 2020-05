Chiesa, ora tocca a te. Commisso pronto al maxi-investimento: ingaggio top e grande feeling

Continua ad aggiornarsi la questione futuro di Federico Chiesa. Sulle colonne di Repubblica questa mattina troviamo una novità importante legata alla prossima mossa della proprietà americana della Fiorentina, ora davvero pronta a blindare il suo talento con un ingaggio da top player. Le sirene soprattutto di Juventus e Inter non si sono mai attenuate, ma la premessa appare d’obbligo: il Presidente Commisso ha saputo instaurare un rapporto di grande feeling con il suo giocatore ed è pronto a blindarlo con un’offerta e un contratto davvero importanti. La Fiorentina del futuro passa da lui e da Vlahovic, per il quale è in ponte il rinnovo fino al 2025. Per convincere Chiesa è pronto un contratto da 4,5 milioni a stagione, un ingaggio superiore perfino a quello di Ribery. Ora la palla passa al ragazzo, cui spetta l’ultima parola.