Paratici: “Molti giovani italiani interessanti. Chiesa e Castrovilli possono fare il salto di qualità”

Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici, intervneuto a Sky, ha parlato così dei giovani più interessanti del panorama italiano:

Sicuramente ci sarà meno disponibilità economica, vista l’emergenza. Sarà un mercato fatto di scambi e di prestiti lunghi. Il mercato italiano dipende sempre molto dalle generazioni, ed in questo momento ci sono molti giovani interessati. Ci sono infatti ancora tanti giovani talenti in squadre dove possono fare il salto di qualità, come Chiesa, Tonali e Castrovilli