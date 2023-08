Jovic vicino all’addio. Ramadani lo offre ad un altro club italiano

Luka Jovic sta cercando una nuova avventura dopo non essere entrato a Genova e l'esclusione dalla lista Uefa (che potrà essere cambiata fino a domani). Il procuratore del serbo, Ramadani avrebbe proposto il giocatore al Milan che però ha preso tempo. La logica impone che con gli arrivi di Nzola e Beltran per Jovic non ci sia più spazio e il serbo sembra essersene reso conto. La stessa situazione è vissuta da un altro attaccante viola, il russo Kokorin, che dopo un'ottima preparazione sta cercando una soluzione che metta d'accordo entrambe le parti. Lo riporta La Repubblica