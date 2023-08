Bocci: “Nzola? Ha fatto una cosa che Jovic e Cabral non hanno mai fatto”

"Contro il Genoa è stata forse la migliore partita del triennio di Italiano, ma una rondine non fa primavera e non bisogna adagiarsi sugli allori. Comunque l'atteggiamento è stato molto positivo e l'anno scorso la partenza non era stata così decisa. Arthur? Mi è sembrato un giocatore di questa squadra da anni, invece era la sua prima partita in Serie A con la Fiorentina. Ora sono curioso di vedere cosa farà Italiano, anche perché Arthur non potrà giocare tutte le partite. Sicuramente il tecnico voleva un giocatore così. Difesa? Martinez Quarta mi sembra vicino alla cessione, vedremo chi sarà che lo sostituirà. Sono curioso di capire poi se Amrabat resterà oppure no. Bonaventura? Fondamentale. Purtroppo la sua alternativa, Barak, lo vedremo tra un po' a causa dell'infortunio. Sicuramente comunque andrà gestito durante la stagione Jack. Sulla carta, comunque, mi sembra migliorata la squadra nel complesso. Nzola, poi, contro il Genoa ha dato un senso al gioco di Italiano ed un'indicazione precisa, cosa che Jovic e Cabral non erano riusciti a fare. Kayode? Vorrei fare i complimenti a Italiano per aver avuto il coraggio di gettarlo nella mischia".