Jovic e la Fiorentina: sintonia ritrovata. Ora la vera sfida di Luka

La sfida di Luka

Insieme per provare a prendersi tutto quello che non si è riusciti a mettere dalla parte giusta dall’estate scorsa. Tutto quello che aveva raggiunto una fragilità estrema, al punto che nei primi giorni del mercato, si era iniziato a parlare di strappo e di addio. Luka verso il Galatasaray pronto ad accoglierlo e la squadra viola puntellata in attacco da qualcun altro. Ora la sfida di Jovic entra però nella sua fase più delicata, sicuramente decisiva. Dare una continuità alla sua avventura in viola. Dimostrare che la serata in coppa non è soltanto un lampo. Questo ciò che Italiano chiede e continuerà a chiedere all’attaccante serbo. La riposta di Luka potrà essere soltanto una: presente. Tornerà, ed è giusto così, il testa a testa con Cabral, ma la forza di Jovic deve diventare la chiave giusta per far girare al massimo e verso traguardi importanti la Fiorentina.