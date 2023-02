Jovic si è ritrovato: col Torino il gol della svolta?

"Un colpo di testa con ottima presa di posizione, un assist bello non finalizzato da Kouamé e la sensazione che il gol, decisivo per il passaggio del turno, possa essere effettivamente quello della svolta. Nella Fiorentina che va in semifinale di Coppa Italia per il secondo anno consecutivo, la palma di migliore in campo va di diritto a Luka Jovic, giocatore decisamente ritrovato nelle ultime gare. Così, se già domenica sera a Roma contro la Lazio si erano visti progressi, contro i granata la prestazione dell’attaccante serbo è stata vicina agli alti standard richiesti fin dal suo arrivo a luglio. Jovic ha giocato “ con” la squadra e “ per” la squadra, è venuto incontro, ha retto l’uno contro uno, ha servito assist, ma soprattutto ha segnato. Una torsione aerea di testa da bomber vero, lui che per molti è considerato una grande seconda punta, ma non un numero nove classico. Eppure, andando a vedere gli otto gol stagionali del serbo - a segno sia in campionato che in Conference che in Coppa Italia - tutti e otto sono stati realizzati dentro l’area di rigore. Di destro, di testa e di sinistro, ma mai fuori area. Non male per uno che spesso sembra agire meglio da seconda punta con un altro attaccante alle spalle".