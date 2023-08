Joe Barone a colloquio con Castrovilli. Chiarimento in vista del futuro?

Come già raccontato da noi, nella giornata di ieri c'è stato un colloquio tra Gaetano Castrovilli e Joe Barone per parlare del futuro del calciatore. Come scrive il Corriere dello Sport, dopo un giorno di risposo, i calciatori si sono ritrovati per la seduta di lavoro al Viola Park e fra loro c’era anche Castrovilli che ha ricominciato la preparazione insieme alla Fiorentina, dopo non aver superato le visite mediche al Bournemouth. Ieri ha riabbracciato i compagni che fin da subito gli hanno fatto sentire il proprio sostegno. Con il calciatore ha già parlato anche il dg Joe Barone che ha preferito mantenere del tutto privato il contenuto della conversazione.