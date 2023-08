La Fiorentina sta cercando una soluzione per Gaetano Castrovilli. Dopo lo stop alla trattiva con il Bournemouth, il club viola sta cercando altri possibili acquirenti. In Spagna sembra muoversi qualcosa, mentre in Italia tutto tace. Il Napoli sembrava interessato, ma per adesso è in fondo alle gerarchie degli obiettivi di Garcia. Vedremo se si sbloccherà qualcosa nei prossimi giorni. Il centrocampista andrà in scadenza nella prossima stagione.